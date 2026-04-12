США починають блокаду Ормузької протоки, - Трамп

Крім того американський флот тепер полюватиме у міжнародних водах на цивільні судна, які заплатили Ірану за прохід протокою.

Після шести тижнів блокування Ормузької протоки з боку Ірану президент США вирішив перебрати на себе роль головного порушника міжнародного морського права і оголосив про блокаду протоки вже американським флотом. Відповідну заяву він зробив у соцмережі Truth Social.

Трамп зокрема поскаржився, що мирні переговори в Пакистані фактично провалилися. За його словами, під час зустрічі більшість пунктів було узгоджено, але єдиний пункт, який справді мав значення – питання ядерної зброї – погоджений не був.

"У багатьох сенсах узгоджені пункти кращі, ніж продовження наших військових операцій до досягнення усіх цілей, але всі ці пункти нічого не варті порівняно з тим, щоб дозволити ядерній силі опинитися в руках настільки нестабільних, складних і непередбачуваних людей", - написав Трамп.

З огляду на провал переговорів президент США вирішив перебрати контроль над Ормузькою протокою.

"Негайно, починаючи з цього моменту, Військово-морські сили Сполучених Штатів, найкращі у світі, розпочнуть процес блокування будь-яких і всіх суден, що намагаються увійти до або вийти з Ормузької протоки. ... Інші країни братимуть участь у цій блокаді", - написав Трамп.

За словами президента США, у певний момент прохід Ормузькою протокою буде дозволений всім суднам, але спочатку треба прибрати з неї іранські міни.

При цьому Трамп оголосив полювання на усі цивільні судна, в тому числі за межами Перської затоки, які раніше сплатили Ірану за дозвіл безперешкодно пройти через Ормузьку протоку.

"Я дав вказівку нашим ВМС виявляти та перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило збір Ірану. Ніхто, хто сплачує незаконний збір, не матиме безпечного проходу у відкритому морі. ... Ірану не буде дозволено отримувати прибуток від цього незаконного акту вимагання", - наголосив він.

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що військові кораблі США вперше за час поточної війни пройшли через Ормузьку протоку. Це було зроблено демонстративно, щоб показати, що Іран не контролює цю водну артерію.

Інформація про цю подію з'явилася практично одночасно із повідомленнями про те, що мирні переговори США з Іраном фактично зайшли в глухий кут.

