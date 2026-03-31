Ціни на бензин у США б'ють рекорди за три роки

Аналітик Павло Молчанов очікує зниження вартості пального за океаном найближчими тижнями.

Середня роздрібна ціна на бензин у США вперше за більш ніж три роки перевищила 4 долари за галон (175,16 гривні за приблизно 4 літри, або 43,8 грн/л) через війну на Близькому Сході, повідомляє Reuters з посиланням на дані сервісу GasBuddy.

Видання зазначає, що з початку війни на Близькому Сході середні роздрібні ціни на бензин у США піднялися приблизно на 1,06 долара за галон, або на 36%. Журналісти додають, що стрімке зростання цін на пальне вдарило по гаманцях американців, які й без того вже стикалися з проблемою зростання витрат.

Близько 55% респондентів опитування Reuters/Ipsos заявили, що зростання цін на бензин вплинуло на їхнє фінансове становище. Серед тих, хто відчув вплив зростання паливних цін, 21% зазначили, що це суттєво вдарило по їхніх фінансах.

Reuters дає зрозуміти, що стрибок цін на паливо у США може стати політичною проблемою для президента США Дональда Трампа та Республіканської партії напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу США.

Втім, аналітик компанії Raymond James Павло Молчанов прогнозує зниження цін на пальне в США найближчими тижнями. Він нагадує, що під час вторгнення Росії в Україну у 2022 році вартість пального у США теж зросла до 4 доларів за галон.

"Ми передбачаємо, що ця криза буде коротшою. У 2022 році ціна на бензин вже вище 4 доларів протягом 23 тижнів. Зараз ми очікуємо, що ціни почнуть знижуватися в найближчі кілька тижнів", - вважає експерт.

Водночас Reuters зазначає, що ціни на заправках можуть зрости ще більше, якщо ціни на нафту продовжать стрімко зростати.

Ситуація в Ірані і ціни на пальне - останні новини

Через бойові дії в Ірані та суттєве обмеження судноплавства в Ормузькій протоці ціни на нафту продовжують зростати. Станом на ранок 31 березня вартість нафти марки Brent зросла до 113,51 долара за барель, а американська нафта марки WTI торгувалася поблизу 103 доларів за барель.

Зростання цін на нафту потягнуло за собою і вартість пального. Зокрема, ціни на бензин у США на початку березня перетнули позначку у 3 долари за галон.

Не оминув стрибок цін на паливо і Україну. Середня ціна на дизельне пальне на АЗС протягом 28-29 березня зросла на 56 копійок.

