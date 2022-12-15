Зараз наша держава використовує більше газу, щоб компенсувати шкоду від ворожих ударів по інших видах генерації, зазначив президент.

Україна, щоб подолати дефіцит енергоресурсів через російський терор, потребує електроенергії з Європи на 800 млн євро та додаткових 2 млрд куб. м газу.

Нашій країні потрібна підтримка для закупівлі обсягу газу, який використовується, щоб компенсувати шкоду від російських ударів по інших видах генерації, про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до Європейської ради.

"Йдеться про 2 мільярди кубометрів газу", - сказав він.

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За словами президента, Україна також потребує допомоги з електроенергією з Європи.

"Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми потребуємо зараз вашої допомоги, щоб пройти цю зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю близько 800 мільйонів євро", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський закликав Європу встановити дієві прайс-кепи (Price Cap Regulation, цінові обмеження - УНІАН) на російську нафту та газ.

Ситуація в енергетиці України після масованих ударів Росії - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з початку жовтня здійснили уже вісім хвиль масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. В "Укренерго" заявили, що за два місяці РФ запустила по об'єктах енергетики понад тисячу важких ракет і дронів.

Через це в країні виник дефіцит генерувальних потужностей, та запроваджені графіки відключення електроенергії.

13 грудня Володимир Зеленський під час промови на конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі заявив, що країні потрібно щонайменше 1,5 млрд євро на поверхневе відновлення енергетичних об'єктів.

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