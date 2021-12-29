Більшість операторів систем розподілу вже підтвердили зміну графіків планових ремонтів електромереж.

Державна інспекція енергетичного нагляду України проведе перевірки операторів систем розподілу щодо збільшення кількості відключень електроенергії у грудні цього року.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зокрема, Держенергонагляд проведе перевірку щодо тривалості відключень споживачів від електропостачання внаслідок планових ремонтів електроустановок та електричних мереж в опалювальний період.

Також повідомляється, що більшість операторів систем розподілу (ОСР) підтвердили зміну графіків планових ремонтів електромереж. Це передбачає, що з 29 грудня по 10 січня планові ремонти ОСР проводити не будуть, а також оператори зменшать їх кількість в опалювальний сезон та забезпечуватимуть альтернативне електропостачання для споживачів.

Читайте також26% українців вже сиділи без світла цього опалювального сезону - опитуванняЯк повідомляв УНІАН, раніше компанія ДТЕК та кілька операторів системи розподілу повідомили, що з 28 по 31 грудня у Києві та області будуть масові відключення електрики через планове проведення ремонтних робіт.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що проведення ремонтних робіт в опалювальний період з відключенням споживачів, тим паче ненадання альтернативного живлення споживачам, є неприпустимим.

29 грудня прес-служби компаній "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що у Києві та Київській області не будуть проводити планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня по 10 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: