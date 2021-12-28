Наразі деякі села в Київській області вже понад добу відключені від електропостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував масове відключення електроенергії у селах в Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу він запевнив, що електроенергії немає не через дефіцит потужностей в генерації, а тому що її відключили оператори системи розподілу (місцевих обленерго).

"Держава виконує свої зобов’язання щодо сталого постачання електроенергії. Єдина причина відсутності електропостачання є проведення планових або аварійних ремонтів операторів системи розподілу, зокрема у Київській області", - сказав він.

Читайте такожВ Україні зростає споживання електроенергіїГалущенко додав, що ці оператори приватні, але на них все одно покладається обов’язок забезпечувати безперебійне постачання електроенергії.

"Ми вважаємо неприпустимим проведення ремонтних робіт в опалювальний період з відключенням споживачів, тим паче ненадання альтернативного живлення споживачам. У зв’язку з цим ми звернулися до НКРЕКП з тим, щоб проаналізувати збільшення таких ремонтів у грудні, провести перевірки і вжити заходів щодо недопущення такого у майбутньому", - наголосив міністр.

Раніше компанія ДТЕК повідомила, що з 28 по 31 грудня в Києві та області будуть масові відключення електрики через планове проведення ремонтних робіт.

Наразі населені пункти Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Святопетрівське, Боярка, Крюківщина в Київській області вже понад добу відключені від електропостачання через аварію на лініях електромереж. Крім того, деякі будинки, окрім електрики, залишились без води, послуг каналізації та опалення, які працюють на електроенергії.

Люди у соціальних мережах закликають місцеву владу організувати пункти обігріву та доставки води. "Сільрада! Велике прохання організувати доставку води та обігрів у наметах, люди на Петропавлівській та Софіївській Борщагівці дві доби без світла та тепла, це просто знущання, де всі депутати поділися, у рот води набрали", - написав один із жителів у Facebook.

В компанії "ДТЕК Київські регіональні мережі" повідомили, що через різке збільшене навантаження на мережі у період низьких температур вийшла з ладу кабельна лінія, що живить частково вулиці у 12 населених пунктах Бучанського району. Наразі ще залишаються без світла 35 трансформаторних підстанцій в Софіївській Борщагівці.

"Ми робимо все від нас залежне, щоб зробити ремонт у найкоротші терміни, і просимо клієнтів з розумінням поставитись до обставин, а також дотримуватись допустимих норм навантаження на мережі та не включати одночасно всі енергоємні прилади у період низьких температур. Це убезпечить від нових аварійних відключень в мережах", - йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Нагадаємо, глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з поставками електроенергії.

11 листопада 2021 року мер столиці Віталій Кличко заявив про високу ймовірність віялових відключень в Києві.

21 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.

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