Майже третина опитаних не проти закупівель електроенергії в Білорусі, якщо це дозволить уникнути її відключень в Україні.

Понад 26% опитаних українців вже зіткнулися з відключенням світла з початку опалювального сезону.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

За словами 26,1% респондентів, вони зіштовхувалися з випадками відключення електроенергії у своїй оселі з початку поточного опалювального сезону. Стверджують, що не мали справи з відключеннями, 73,2% опитаних.

Також соціологи поцікавилися ставленням респондентів до купівлі електроенергії у Білорусі. Думки щодо цього розділилися.

"З одного боку, 32,4% респондентів вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень. З іншого боку, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і Росія будують спільну Союзну державу, а ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму Лукашенка. При цьому, чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою", - зазначають у КМІС.

Читайте такожУ Зеленського допускають зростання деяких тарифів на комуналку на 10-11%Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що в Україні з початку опалювального сезону не було жодних віялових відключень електроенергії. За його словами, "кількагодинні відключення, які можуть відбуватися в тому чи іншому населеному пункті, - це або невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередачі, про які попереджають заздалегідь, або аварійні ситуації, пов'язані з погодними умовами".

Міністр енергетики Герман Галущенко також стверджував, що жодних віялових відключень електроенергії в Україні не відбувається і не планується. А міністерство звернулося до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з пропозицією мінімізувати планові ремонти енергомереж та проводити їх лише за умови альтернативного живлення для споживачів.

Як проводилося опитування

Упродовж 13-16 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Читайте такожШмигаль розповів, що буде з тарифами в найближчі місяціНа основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитані 1 203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

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