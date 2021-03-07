Напередодні поставки палива були припинені на 59 котелень області.

Поставки газу на котельні КП "Донецьктеплокомуненерго" відновлені, після припинення газопостачання в суботу.

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Про це повідомляють «Новости Донбасса", посилаючись на директора Департаменту ЖКГ Донецької облдержадміністрації Сергія Гончаренка.

Напередодні поставки палива через фінансову суперечку були припинені на 59 котелень області.

За його словами, в Донецькій області без тепла могли залишитися близько 65 тисяч жителів міст і селищ, 46 шкіл, 32 дитячих садки, 8 лікарень і близько 400 інших споживачів.

Газопостачання Донецької області

Напередодні повідомлялося, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зупинила постачання природного газу комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" через борги.

У ПАТ "Донецькоблгаз" заявили, що ОКП "Донецьктеплокомуненерго", як постачальник тепла для Донецької області, залишилося без постачальника природного газу через борги перед»Нафтогазом України".

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Автор: УНІАН