Підписання Меморандуму є демонстрацією успіху в реалізації програми фінансового оздоровлення заводу "Електроважмаш".

26 березня "Електроважмаш" підписав меморандум на $50 мільйонів, що стосується модернізації електростанцій в Іраку. Програма модернізації фінансується США в загальному обсязі $1,2 мільярда.

Підписантами угоди стали керівництво "Електроважмашу" і чеської компанії, яка виступає генпідрядником в реалізації проекту. Сторони домовилися про створення робочої групи для узгодження всіх технічних деталей. Робоча група повинна підготувати проект контракту, який ляже в основу подальшої співпраці.

"Меморандум передбачає співпрацю в проектуванні та виробництві агрегатів для електростанцій Іраку загальною потужністю 1300 МВт. Незабаром буде затверджений робочий план для підписання контракту на суму понад $50 мільйонів на 3 роки. Це великий проект, який має міжнародне значення для нашого підприємства і всієї України", - заявив в.о. гендиректора "Електроважмашу" Віктор Бусько.

За словами Буська, підписання Меморандуму є демонстрацією успіху в реалізації програми фінансового оздоровлення заводу. Раніше на ЕТМ завдяки реалізації даної програми повністю виплачені борги по зарплаті.

"Електроважмаш" є одним з найбільших підприємств Харкова. Завод спеціалізується на розробці та виробництві потужних гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для теплових і атомних електростанцій, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підіймачів, водяних помп зрошувальних каналів, тягового електрообладнання для залізничного транспорту.

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Автор: Іван Бойко