За словами міністра економіки, йдеться про історичне рішення, яке зміцнить енергетичну безпеку Латвії.

Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що уряд погодився припинити використання російського природного газу з 1 січня 2023 року.

Про це повідомляє видання ERR.

За словами Вітенбергса, йдеться про історичне рішення, яке зміцнить енергетичну безпеку Латвії. Поправки до закону, що передбачають відмову від російського природного газу, представлять парламенту.

"Перший крок Латвії - домовитися з Фінляндією та Естонією про те, що Латвія зможе отримувати додатковий газ з термінала в Палдіскі до тих пір, поки не побудує власний газовий термінал", - сказав Вітенбергс.

Латвійський уряд нещодавно прийняв рішення про створення резерву зрідженого природного газу на Інчукалнському газосховищі, повідомляє LSM.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Країни масово почали відмовлятися від використання російського газу. Також з Росії йдуть світові бренди.

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