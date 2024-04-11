Москва використовує затримку західної допомоги Києву, готуючи основу для наступу.

Росія розпочала масштабну ракетно-безпілотну атаку на українські електростанції, зокрема завдала удару 11 квітня, що є частиною нової кампанії, спрямованої на використання затримок у наданні західної допомоги Києву для посилення переваги Москви. Також змушує змушує Україну робити важкий вибір, що захищати, пише The Wall Street Journal.

Нічні удари були завдані по кількох регіонах країни, зруйнувавши електростанцію в Київській області та завдавши нових пошкоджень іншим енергооб’єктам, які постраждали під час попередніх атак.

"Нам потрібна протиповітряна оборона та інша оборонна підтримка, а не ігнорування і тривалі дискусії", – заявив президент Володимир Зеленський, який нещодавно попередив, що в України закінчаться ракети для ППО, якщо темпи та інтенсивність російських ударів збережуться. Україні потрібно 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot, щоб повністю захистити свою територію.

Відео дня

Нещодавні атаки на найбільшу в Україні гідроелектростанцію і кілька теплоелектростанцій підкреслили вразливість енергетичної інфраструктури країни. Наносячи удари по цивільній інфраструктурі, Росія намагається закласти основу для майбутніх наступальних дій, виснажуючи українську протиповітряну оборону і відволікаючи ресурси Києва від лінії фронту, вважає віденський аналітик з питань оборони Франц Штефан-Гаді.

Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України і у 2022 році, під час першої зими війни, але останні атаки свідчать про новий підхід. "У порівнянні з минулим роком ворог змінив свою тактику, і нинішні атаки мають для нас набагато складніші наслідки", – заявив минулого тижня міністр енергетики України Герман Галущенко.

На відміну від першої зими, коли Росія атакувала розподільчі мережі України, нещодавні атаки спрямовані на знищення генеруючих потужностей, вони більш концентровані та точні.

Основна частина електроенергії в Україні виробляється трьома атомними електростанціями, а теплові та гідроелектростанції мають вирішальне значення для балансування системи під час пікових навантажень.

За словами Володимира Кудрицького, генерального директора національної енергетичної компанії "Укренерго", імпорт електроенергії з Європи допомагає покрити дефіцит в Україні, оскільки навесні попит низький. Але потужність імпортованої енергії обмежена до 1700 МВт, і її постачання не гарантоване.

За словами Олександра Харченка, директора київського аналітичного центру "Центр досліджень енергетики", без повного захисту неба децентралізація виробництва електроенергії є єдиним способом зменшити загрозу російських атак.

Великі електростанції є легкою мішенню, а енергетична інфраструктура України залишилася ще з радянських часів, а це означає, що Росія точно знає, де вона знаходиться. Газові турбіни, розкидані по всій Україні, було б важче атакувати – і результати були б менш руйнівними, підкреслив Харченко.

Руйнівні атаки РФ

11 квітня Росія нанесла удари по українських об’єктах енергетики. Так, в Київській області була повністю зруйнована Трипільська ТЕС. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

Аналітик BILD Юліан Рьопке заявляє, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot. Також, за його словами, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: