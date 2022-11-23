Український маршрут є останнім трубопроводом, що залишився, по якому російський газ доставляється в Західну Європу.

У той момент, коли холодні зимові температури змусять європейців почати використовувати свої запаси газу, "Газпром" погрожує скоротити потоки газу, що направляються через Україну.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначивши при цьому, що скорочення потоку може відбутися вже наступного тижня.

Як зазначається в матеріалі, український маршрут є останнім трубопроводом, по якому російський газ доставляється в Західну Європу, а трейдери готуються до того, що потоки на цій лінії також будуть обмежені.

Відео дня

"Газпром" попередив, що з 28 листопада обмежить обсяги транзиту відповідно до обсягу газу, що не дійшов до молдавських споживачів. Маршрут також використовується для подальших перевезень до Європи, але вже в значно зниженому обсязі.

У Європі є побоювання, що проблема з Молдовою може стати початком повного закриття, оскільки суперечки з приводу договірних положень і регулювання були характерною рисою кризи в економічних зв'язках між Росією і Заходом. Навіть при більш повних, ніж зазвичай, запасах, що забезпечують деякий буфер, зима без російського газу стане проблемою для Європи.

Як йдеться в матеріалі, за підрахунками "Газпрому", на цей час Україна накопичила 52,52 млн кубометрів газу, призначеного для Молдови, йдеться в повідомленні. Якщо ці дисбаланси збережуться, "Газпром" почне скорочувати поставки в Україну з 10:00 28 листопада. Зараз "Газпром" відправляє в Європу близько 43 млн кубометрів газу на добу через Україну.

Війна в Україні та ситуація з газом у Молдові:

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. Тоді віце-прем'єр Андрій Спину заявив, що поставки скорочують через технічні проблеми, і Кишинів проситиме про збільшення поставок. Крім того, він повідомив, що у Молдови близько 53,5 мільйонів кубометрів газу в підземних сховищах України та Румунії.

3 листопада Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою. Компанія Energocom купила 5,6 мільйона кубометрів газу, імпортувавши його через точку підключення "Будніце" в Словаччині.

22 Листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу.

Своєю чергою "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

23 листопада в Молдові спростували звинувачення "Газпрому" на адресу України в крадіжці газу.

Вас також можуть зацікавити новини: