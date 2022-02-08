"Газпром" не забронював потужності з прокачування газу по трубопроводу "Ямал – Європа" до Німеччини через Польщу.

Російський "Газпром" знизив обсяги транзиту через українську ГТС і не забронював постачання газу через Польщу до Німеччини за газопроводу "Ямал-Європа".

Про це повідомляє Агентство нафтогазової асоціації, з посиланням на дані платформ RBP і GSA Platform.

Зазначається, що російський газовий монополіст не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну. "Оператор ГТС України" запропонував на аукціоні транзитні потужності на другий-третій квартали 2022 року на додаток до вже існуючого контракту 109,5 млн куб.м. на добу.

Але за підсумками аукціону вони залишилися незатребуваними.

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Крім того, "Газпром" також не забронював на другий - третій квартали запропоновані потужності з прокачування газу по трубопроводу "Ямал – Європа" до Німеччини через Польщу. На аукціоні були запропоновані обсяги в 89,1 млн куб. м на добу, але вони також залишилися незатребуваними.

Газопровід Ямал-Європа:

Газопровід Ямал-Європа - російський магістральний експортний газопровід протяжністю 4196 км, побудований підприємством Ленгазспецбуд.

З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі.

Починається в газотранспортному вузлі в м. Торжок (Тверська область). Проходить через територію Росії (402 км), Білорусії (575 км), Польщі (683 км) та Німеччини.

Кінцева західна точка МГ "Ямал-Європа" - компресорна станція "Малі" (в районі м.Франкфурт-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL.

Загальна протяжність газопроводу Ямал-Європа перевищує 2000 км, діаметр – 1420 мм.проектна потужність – 32,9 млрд м3 газу на рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14 (3 – в Росії, 5 – в Білорусі, 5 – в Польщі та одна - в Німеччині).

"Газпром" і транзит газу через Польщу:

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.

Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ гойдається з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.

У грудні 2021 року "Газпром" відмовлявся бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

Газ по газопроводу "Ямал-Європа", який зазвичай гойдається на захід до Німеччини, з 21 грудня працює в реверсивному режимі і йде на схід до Польщі.

Очікувалося, що постачання газу повернуться до свого звичайного режиму експорту на захід після того, як "Газпром" забронював транзитні потужності.

Але, приблизно після години прокачування в західному напрямку, платформа Gascade показала, що трубопровід зупинився в обох напрямках.

Ціна на газ: