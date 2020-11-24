Компанія розглядає будівництво третього і четвертого енергоблоків як глобальний проект із залученням десятків провідних підприємств України.

Перед НАЕК "Енергоатом" стоїть завдання не лише добудувати третій та четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС, але й зробити це будівництво проєктом №1 в державі.

Таку думку висловив віцепрезидент НАЕК "Енергоатом" Герман Галущенко під час робочої наради на Хмельницькій АЕС, яка відбулась за участі очільника Енергоатома Петра Котіна та представників керівництва Компанії.

Віце-президент Енергоатома наголосив, що Компанія розглядає будівництво третього та четвертого енергоблоків як глобальний проєкт із залученням десятків провідних підприємств України: "Цей проєкт створить робочі місця для десятків тисяч українців, адже необхідно максимально локалізувати виробництво обладнання для добудови блоків на вітчизняних підприємствах, використовуючи науково-технічний потенціал, якій зберігся в Україні. Ми маємо усі передумови для того, щоб за масштабами та стратегічною важливістю цей проєкт посів перше місце в країні. Відповідним має стати й ставлення до нього всіх державних інституцій, від яких Енергоатом очікує всебічної підтримки".

Для довідки

Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блока на 75% (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 4-го – на 28%, у 1990 році через "постчорнобильський" мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.

Для України питання добудови цих двох енергоблоків ХАЕС є стратегічно важливим, адже це сприятиме енергетичній безпеці нашої держави, доступності тарифу для споживачів, стійкості енергосистеми. Крім того, йдеться про створення тисяч нових робочих місць, що відчутно покращить соціально-економічний розвиток регіону розташування ХАЕС.

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Автор: УНІАН