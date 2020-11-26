У Міненерго вважають, що це дозволить збалансувати ринок.

Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко вважає за необхідне ввести біржову торгівлю електроенергією за двосторонніми договорами, щоб створити однакові умови для державних і приватних виробників електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бойко заявив під час свого першого брифінгу після призначення.

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"У 2021 році ринок електроенергії має працювати збалансовано. Ця мета є досяжною. Для її досягнення передбачається створення однакових умов для приватного і державного сектора і, відповідно, торгівля на ринку двосторонніх договорів виключно на біржових майданчиках", - сказав він.

За його словами, не має значення, буде один чи кілька майданчиків, головне - прозора торгівля зі зрозумілою логікою ціноутворення.

Крім того, Міністерство енергетики планує скасувати спецаукціони для НАЕК "Енергоатом", на яких продається 5% електроенергії підприємства.

"Спецаукціони об'єктивно втратили свій сенс, це був перехідний крок навчального характеру з певною мінімізацією ризиків, з метою гарантованого запобігання спекуляції електроенергією. Тому той обсяг, 5%, потрапить в загальний пул електрики "Енергоатому", яким він зможе розпоряджатися на відповідних сегментах ринку", - пояснив глава відомства.

Ринок двосторонніх договорів

Ринок двосторонніх договорів - це ринок, на якому купується електроенергія за довгостроковими та двосторонніми контрактами. Ці договори безпосередньо укладають між собою виробники (генеруючі компанії) і споживачі електроенергії.

З 1 липня 2019 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії. Нові правила передбачали впровадження більш конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі на роздрібному, а, значить, кінцевий споживач в майбутньому зможе вибирати постачальника електроенергії. Також передбачалося одночасне функціонування декількох ринків.

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Автор: Бредіхіна Ганна