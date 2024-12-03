"Укренерго" поділилося інформацією про відключення електроенергії протягом середи, 4 грудня 2024 року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" опублікувала інформацію про відключення електроенергії протягом доби, 4 грудня 2024 року. Повідомляється, що для побутових споживачів відключення почнуться з 00:06 і триватимуть до 22:00.

- 06:00 - 07:00 - одна черга відключень

- 07:00 - 20:00 - дві черги відключень

Відео дня

- 20:00 - 22:00 - одна черга відключень

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Будь ласка, споживайте електроенергію економно, коли світло з'являється за графіком", - ідеться в публікації Telegram.

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Ситуація з електроенергією в Україні - що відомо

Ближче до вечора, 3 грудня, "Укренерго" опублікувало зміни щодо відключень світла до кінця дня. Відключення світла вимушено продовжено до кінця доби. Зокрема, зміни торкнулися першої, другої та п'ятої групи. Їм додали по 2-4 години відключень ближче до ночі.

Раніше УНІАН повідомляв, чому в Україні постійно змінюються графіки відключень. На це запитання відповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко. Він наголосив, що зараз неможливо щось прогнозувати через тривалу загрозу російських ракетних атак по критичній інфраструктурі.

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