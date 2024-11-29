Скасування графіків погодинних вимкнень можливе через два тижні.

На наступному тижні ситуація з відключенням електроенергії в Україні покращиться і тривалість вимкнень буде скорочено до 4-8 годин на добу. Про це в коментарі УНІАН повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

"Впродовж найближчих днів через суттєві пошкодження варто очікувати відсутності електричної енергії в більшості побутових споживачів від 10 до 12 годин на добу. Далі ситуація скоріш за все покращиться і тривалість вимкнення буде скорочено до 4-8 годин на добу. Тобто перший тиждень буде 10-12 годин, а на наступний тиждень очікується 4-8 годин вимкнень на добу", - сказав Рябцев.

Експерт відмічає, що скасування графіків погодинних вимкнень можливо через два тижні. Проте це не означає, що за цей період енергосистема повністю відновиться.

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За його словами, неможливо полагодити за два тижні обладнання, яке було повністю виведено з ладу. Також немає можливості так швидко замінити пошкоджене обладнання та поставити нове. Але відновити постачання електричної енергії для абсолютної більшості споживачів через два тижні цілком можливо.

"Далі все буде залежати від чотирьох чинників: чи будуть тривати атаки не енергетичну структуру, якою буде температура навколишнього повітря та взагалі погодні умови, а також наскільки добре буде себе вести пошкоджене та зношене обладнання", - пояснив Рябцев.

Ракетний удар по Україні 28 листопада - подробиці

Раніше УНІАН писав, що російська армія 27-28 листопада масовано атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. Через це по всій країні було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що на відновлення стабільної роботи енергетичної системи знадобиться дві-три доби, однак в деяких регіонах цей процес може затягнутися.

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