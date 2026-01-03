Графіки відключень на 4 січня: коли не буде світла в неділю

Енергетична ситуація залишається напруженою: у неділю в більшості областей знову вимикатимуть світло.

У неділю, 4 січня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть у більшості областей України. Крім побутового сектору, заходи обмеження торкнуться також і промислових споживачів - для них запроваджують графіки обмеження потужності, пише "Укренерго" в Telegram.

Причина та сама - наслідки триваючих російських ударів по критичній інфраструктурі України. Громадян закликали економно споживати електрику в ті години, коли вона з'являється в будинках за графіком.

Графік відключення світла - Київ

Для переважної більшості черг передбачено лише по одному етапу обмежень за добу. Повній відсутності відключень можуть порадіти тільки споживачі черги 4.2.

Найкоротші двогодинні періоди без світла очікують на мешканців черг 1.1 і 1.2 у денний і пізній вечірній час відповідно. Ранковий блок обмежень зачепить тільки черги 6.1 і 6.2, тоді як вечірні відключення тривалістю від трьох до трьох із половиною годин торкнуться груп 4.1, 5.1 і 5.2.

Найбільш тривалі відключення заплановані для черг 2.1, 2.2, 3.1 і 3.2, розподілившись в інтервалі з 11:00 до 18:30.

Графік відключення світла - Київська область

Для більшості черг заплановано всього один короткий етап відключення. Головним щасливчиком дня стане черга 4.1, для якої графіки на неділю взагалі не передбачені - світло тут буде протягом усієї доби.

Для решти черг періоди без електрики будуть одноразовими і нетривалими: наприклад, жителі черг 2.1 і 2.2 залишаться без світла лише на півтори години в різний час доби. На більшість інших груп, як-от 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 і 6.2, очікують лише один період стабілізаційних заходів тривалістю від трьох до трьох із половиною годин.

Графік вимкнення світла - Дніпропетровська область

Ситуація з електропостачанням у Дніпропетровській області залишається напруженою. Навантаження розподілене між чергами нерівномірно. Для більшості споживачів заплановано по два або три етапи обмежень на добу. Найскладніший графік чекає на черги 2.1 і 2.2, де передбачено три періоди відключень, один із яких триватиме сім годин поспіль - з 10:30 до 17:30. Аналогічний тривалий семигодинний блок без світла, але вже у вечірній час (з 14:00 до 21:00), очікує на мешканців із черг 3.1 та 3.2.

Значні обмеження також торкнуться черги 5.1, у якої запланована шестигодинна перерва в енергопостачанні в першій половині дня, і черги 5.2 з п'яти з половиною годинним вечірнім відключенням.

Найменш тривалі періоди без електрики зафіксовано в черзі 1.2, де світло вимикатимуть лише двічі на три або три з половиною години, а також у чергах 4.1 і 4.2, графіки яких не містять наддовгих пауз.

