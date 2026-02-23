Виконавиці теракту у Львові повідомили про підозру, - Офіс генпрокурора

В відомстві зазначили, що під час обшуків у підозрюваної вилучили докази протиправної діяльності.

33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, повідомляє в Telegram Офіс генерального прокурора України.

В повідомленні зазначається, що також жінку звинувачують в незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Відомство додало, що є об'єктивні докази, що вказують на те, що саме ця особа вчинила злочин.

"Підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою теракту, що забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", - зазначив начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Назар Марків.

В Офісі генпрокурора проінформували, що з затриманою тривають слідчі дії, а також за місцем її проживання та перебування проведено обшуки.

"Вилучено докази протиправної діяльності", - вказано в заяві відомства.

Окрім цього, слідчі дії проводяться за участі прокурорів, які координують хід розслідування.

"Готується клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Теракт у Львові: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що прокуратура Львівської області повідомила, що в ніч проти неділі, 22 лютого, о 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина. На місце події відправилися патрульні, а щойно екіпаж прибув, пролунав вибух. Більше того, коли прибув другий екіпаж поліції, стався ще один вибух. До ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 258 КК України – терористичний акт, що заподіяв тяжкі наслідки.

Також ми писали, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що ймовірну виконавицю теракту у Львові затримали в одному з райцентрів близько 10:20 в неділю, 22 лютого. В Офісі генпрокурора повідомили, що жінка є громадянкою України. Перший заступник начальника СБУ у Львівській області Олексій Голобородько додав, що поліцейські працюють над тим, щоб встановити коло усіх причетних до теракту.

