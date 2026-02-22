Країна вдів і сиріт: в Україні народжуваність впала до критичного мінімуму, - CNN

Провідний демограф країни Елла Лібанова називає ситуацію катастрофічною.

У той час як війна в Україні наближається до своєї четвертої річниці, рівень народжуваності в країні руйнується: все більше людей стикаються з проблемами фертильності або відкладають рішення завести дітей. Одночасно з цим зростають втрати на фронті, а мільйони біженців вже облаштувалися за кордоном.

Результатом стала одна з найважчих демографічних криз у світі, пише CNN. "Це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і розподілялася дуже нерівномірно", – заявила в інтерв'ю провідний український демограф Елла Лібанова.

Масштаби втрат і обвал народжуваності

За її словами, з початку війни Україна втратила близько 10 мільйонів осіб – це загиблі, ті, хто виїхав з країни або проживає на окупованих територіях. І хоча рівень народжуваності знижувався роками (що є загальною тенденцією для Європи), зараз він практично обвалився.

Відео дня

Україна не розголошує дані про свої втрати, але в звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), опублікованому в січні, підраховано, що з початку повномасштабного вторгнення чотири роки тому загинуло від 100 000 до 140 000 українців. Через відносно високий призовний вік і звільнення наймолодших призовників від служби на передовій, середній вік українського солдата становить близько 43 років – це значно більше, ніж у багатьох західних країнах.

З цієї причини більшість чоловіків і жінок, які віддають свої життя на фронті, перебувають у шлюбі і мають дітей – Україна перетворюється на країну вдів і сиріт. Офіційна статистика показує, що зараз в Україні 59 000 дітей живуть без біологічних батьків, більшість з них – у прийомних сім'ях. Повідомляється, що сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні (кількість дітей, народжених однією жінкою протягом життя) впав нижче одиниці. Для порівняння: в Європі цей показник становить 1,4, а в США – 1,6.

Проблема неповернення біженців і "відтік мізків"

Близько 6 мільйонів осіб, в основному молоді жінки та діти, втекли і офіційно зареєструвалися як біженці за кордоном з початку повномасштабної війни в 2022 році. Переважна більшість все ще живе за кордоном, і Лібанова зазначає: чим довше триває конфлікт, тим менша ймовірність того, що вони повернуться.

"З кожним місяцем тут стає все більше руйнувань, а з іншого боку – все більше наших військових мігрантів адаптуються до нового життя за кордоном. Повертаються небагато", – розповіла вона виданню.

Масовий відтік населення також означає серйозний "відтік мізків" для України.

"Я сподіваюся, що найкваліфікованіші люди повернуться. Економіку та інфраструктуру потрібно буде відновлювати. Нам знадобляться робітники, причому в основному кваліфіковані. Якщо таких людей не вистачатиме, доведеться залучати іноземців, що саме по собі може бути непогано. Але я сумніваюся, що багато висококласних іноземних фахівців приїдуть сюди у великій кількості", – підсумувала демограф.

Яка ситуація з людьми в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що незважаючи на війну, люди вибирають народжувати дітей в Україні. Але дані лікарні "Лелека" все одно ілюструють гостру демографічну кризу: у 2020 році лікарі тут прийняли 2300 пологів, у 2022 році – 868, а минулого року – 952.

Крім того, ми також розповідали, що Україна перетнула межу старіння. Саме тому Україна цінує досвід Японії в питанні інтеграції в активне життя громад людей старшого віку і запропонувала Японії стати стратегічним партнером у флагманському напрямку "Активне довголіття".

Вас також можуть зацікавити новини: