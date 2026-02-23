РФ заявила про знищення 'машин' HIMARS та установок 'Фламінго': в УОС надали пояснення

В УОС пояснили, що вирішили відреагувати на заяву росіян, щоб читачі зрозуміли, чого варті звіти Генерального штабу Росії.

Росіяни заявили, що знищили "транспортно-заряджувальні машини HIMARS" та "пускові установки для ракет "Фламінго". Угруповання об’єднаних сил (УОС) в Facebook відреагували на цю новину.

"Угруповання об’єднаних сил з сумом зазначає, що після останньої російської атаки в Україні не залишилось ані транспортно-заряджувальних машин HIMARS, ані пускових установок для ракет "Фламінго"", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в УОС додали, що їх в України й так не було.

Відео дня

"HIMARS не має транспортно-заряджувальних машин, а запуск FP-5 "Фламінго" здійснюється з простих направляючих", - зазначило відомство.

В УОС пояснили, що вирішили відреагувати на заяву росіян, щоб читачі зрозуміли, чого варті звіти Генерального штабу Росії.

""Знищити" те, чого не існує в природі - на це здатна лише російська пропаганда", - підкреслило відомство.

Атаки по території РФ ракетами "Фламінго": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що український OSINT-канал "КіберБорошно" повідомив, що в Удміртії, що в Росії в результаті удару ракети "Фламінго" з ладу був виведений один із ключових цехів Воткінського заводу, де виготовляють балістичні ракети "Іскандер", "Орєшнік" та інші. Аналітики зазначили, що супутникові знімки свідчать, що в покрівлі даху одного з цехів зафіксовано величезну діру розмірами 30 × 24 м. Додається, що характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі. Припускається, що внутрішні площі, ймовірно, повністю вигоріли.

Також ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч на 12 лютого у районі населеного пункту Котлубань (Волгоградська область, РФ) ракети "Фламінго" уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. За даними Генштабу, даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Примітно, що були зафіксовані потужні вибухи на території об'єкту з подальшою вторинною детонацією.

Вас також можуть зацікавити новини: