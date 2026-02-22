Теракт у Львові: підозрювана діяла за вказівкою спецслужб Росії (фото, відео)

Жінці, яка вчинила теракт, "світить" довічне позбавлення волі.

Підозрюваною у вчиненні теракту у центрі Львова виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. Вона діяла за вказівкою спецслужб Росії.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції. "За вказівкою так званого "куратора" спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях", - деталізували правоохоронці.

У Нацполції додали, що у результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.

Теракт у Львові: що відомо

Нацполіція затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові, внаслідок чого загинула поліцейська, поранення дістали ще 25 людей, з них 11 госпіталізовані, 6 правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

Вибух стався сьогодні близько 00:30 у центральній частині Львова. Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.

