ЄС втрачає терпіння після чергової погрози Трампа ввести мита, - Politico

Євросоюз звинуватив Вашингтон у порушенні домовленостей і "тарифному хаосі", а в Європарламенті вже лунають заклики заморозити ратифікацію угоди і розпочати нові переговори.

Європейський союз вимагає від Вашингтона роз'яснень щодо подальших дій США після того, як Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита президента Дональда Трампа.

"Європейська комісія вимагає повної ясності щодо кроків, які Сполучені Штати мають намір вжити після недавнього рішення Верховного суду щодо Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA)", – йдеться в жорсткій заяві Європейської комісії, опублікованій після того, як Трамп оголосив про намір ввести нову глобальну тарифну ставку в розмірі 15%, пише Politico.

Поточна ситуація не сприяє забезпеченню "чесної, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі та інвестицій, додали в Єврокомісії. Нещодавно комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович провів переговори з торговим представником США Джеймісоном Гріром і міністром торгівлі США Говардом Латником. Євросоюз намагається зрозуміти, чи залишається в силі торговельна угода, укладена в Шотландії минулого літа, у світлі нових тарифних погроз Трампа.

Стрімко мінлива ситуація змусила високопоставленого європейського законодавця закликати Європарламент відкласти голосування за законопроект, що реалізує зобов'язання ЄС в рамках трансатлантичної угоди.

Введення Трампом 15-відсоткового глобального тарифу відразу після поразки у Верховному суді в п'ятницю – це "явне порушення досягнутих нами домовленостей", заявив виданню Бернд Ланге, голова комітету Європарламенту з торгівлі. "У зв'язку з цим я запропоную призупинити ратифікацію угоди на даний момент", – сказав він, не виключивши можливості "перегляду умов угоди".

Раніше Ланге охарактеризував дії американської адміністрації в соцмережах як "чистий тарифний хаос". За його словами, умови "Тернберрійської угоди" і "правова база, на якій вона будувалася, змінилися".

Рішення Трампа і наслідки в Європі

Всього через день після того, як Верховний суд скасував його ключову тарифну політику, Трамп оголосив, що планує встановити нову ставку глобального тарифу на рівні 15% замість колишніх 10%. Для цього він скористався Розділом 122 Закону про торгівлю США 1974 року, який дозволяє президенту вводити мита до 15% для усунення "великого і серйозного дефіциту платіжного балансу". Такі заходи можуть діяти не більше 150 днів, якщо Конгрес США не санкціонує їх продовження.

Голосування в Європарламенті, заплановане на вівторок, мало підтвердити позицію інституту щодо закону про скасування мит на промислові товари з США і лобстерів – ключовий пункт зобов'язань ЄС за угодою, укладеною на гольф-курорті Трампа Тернберрі минулого літа. Пропозиція Ланге про затримку повинна отримати підтримку політичних груп ЄС на позачергових зборах у понеділок.

Партія "Зелених" в особі Анни Кавацціні також підтримала паузу: "Голосування щодо Тернберрійської угоди має бути зупинено до внесення ясності. Було очевидно, що тарифи Трампа є незаконними з точки зору міжнародного права. Тепер ми маємо підтвердження, що вони були незаконними і за законами США".

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховний суд США вдарив по митах Трампа. Таке рішення показало рідкісну спробу суду обмежити владу американського президента після того, як він більше року проводив політику за допомогою безлічі виконавчих указів і посилаючись на рідко використовувані закони.

