'Несправедлива та інертна': 'Флеш' розкритикував систему нагород в армії

Система нагород в українській армії потребує змін, оскільки солдати вважають її "несправедливою" та "інертною". Про це у своєму блозі в Телеграм пише військовий експерт, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Багато військових за всю свою чесну службу за роки війни нічого не отримали, тому що вони в очах командирів "не герої", а прості фронтові зв'язківці, РЕБівці, артилеристи, водії. Але саме на них, в тому числі, тримаються наші фронти!" – зауважив він.

"Флеш" наголосив, що йдеться не про державні нагороди найвищої категорії, які присуджуються за значні заслуги, а саме про армійські відзнаки, що присуджуються на рівні командувань, родів військ, ЗСУ і Міністерства оборони.

За словами Бескрестнова, міністр оборони Михайло Федоров теж згоден, що вірна служба пересічних військових має бути належним чином відзначена нагородами.

"І позитивні зміни в цьому напрямку будуть! Ми вже думаємо, як зробити систему нагород чесною, прозорою, швидкою і справедливою", – додав радник міністра.

Як писав УНІАН, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що розмови про нібито швидке завершення війни деморалізують військових і ускладнюють виконання бойових завдань із високим ризиком для життя.

За його словами, коли солдатам постійно кажуть, що війна "ось-ось закінчиться", це підриває мотивацію й психологічну готовність іти в бій. Такі ж сигнали негативно впливають і на мобілізацію, оскільки військовозобов’язані відкладають рішення служити, сподіваючись, що бойові дії завершаться без їхньої участі.

