ЗСУ уразили два російських 'Охотника': Плетенчук пояснив, що це за кораблі

Ці російські кораблі входять до складу берегової охорони ФСБ РФ.

Українські військові завдали успішних ударів по воєнних об'єктах РФ в окупованому Криму, зокрема уражено два прикордонних сторожових кораблі проєкту 22460 "Охотник" - у Військово-морських силах пояснили, що йдеться про досить великі одиниці, які є майже корветами.

Про це сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання, яку роль вони виконують та, що означає їхня втрата для росіян.

"По-перше, у будь-якому разі, це приємно та красиво. По-друге, кораблі цього проєкту - доволі немалі одиниці. Вони не зі складу Чорноморського флоту РФ, а входять до складу берегової охорони ФСБ РФ. Насправді це - чергове нагадування, що у Криму вони точно не можуть почуватися у безпеці", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Він пояснив, що на зовнішній рейд росіяни вже тривалий час виводять невеликі одиниці - такі, як "Раптор" та "Грачонок", а такі одиниці як "Охотник", більше ховали, щоб вони не перетворилися на здобич Сил оборони.

Як зазначив речник ВМС, йдеться про немалі кораблі за габаритами та функціоналом, фактично це - корвет, різниця - лише в обладнанні, в системах озброєння. Окрім того, що "Охотники" можна додатково озброїти, вони ще мають другий льодовий клас.

За даними Плетенчука, такого проєкту кораблі також охороняють Кримський міст.

"Наслідки ураження дорозвідуються. Поки ще 100-відсотково підтвердити, що вони вийшли з ладу та, що ми їх з вами більше ніколи не побачимо, - я не можу. Бо корабель - це досить велика система, де навіть часткове ураження не призводить до повної втрати функціоналу", - пояснив військовий.

Він також підкреслив, що росіяни мають потужні системи РЕБ, через які пробитися українським засобам ураження до цілей досить непросто. Тому сам факт того, що Сили оборони змогли дотягнутися до зазначених одиниць у Криму - "завдання з зірочкою".

Ураження російської техніки - що відомо

Нагадаємо, 21 лютого Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження на ТОТ Криму двох кораблів 22460 "Охотник" і двох літаків Бе-12. Зокрема йшлося, що прикордонні сторожові кораблі уражено на тимчасово окупованій території півострова, в районі міста Інкерман. У місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу, уражено два літаки-амфібії Бе-12.

Вас також можуть зацікавити новини: