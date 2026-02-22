В окупантів тиха істерика після втрати Starlink: Трегубов висміяв нову схему зв’язку РФ

Єдиний засіб, який придумали росіяни, - це побудова т. зв. Wi-Fi-мостів, але і з цим не все гаразд, каже він.

Через блокування терміналів Starlink система управління для російських військ зруйнувалася, а та, альтернатива, яку вони придумали, має чималі ризики. Про це спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі каналу Київ24.

За його словами, Starlink хороший тим, що в умовах війни його можна взяти із собою будь-куди, головне - добре замаскувати. І тоді буде стабільний інтернет і стабільний зв'язок у будь-якій точці.

"І у росіян ця можливість також була. Це означало, що їхні командири могли зв'язуватися безпосередньо із самим передком у режимі реального часу. Зараз цієї можливості немає. А оскільки вони вже звикли на неї покладатися, а в нас ця можливість залишилася, то у них тиха істерика, і я можу їх зрозуміти. Я можу поставити себе на їх місце, прикинути, що було б у нас, якби таке сталося, який би це був жах", - зазначив речник.

Він пояснив, що тепер росіяни намагаються компенсувати цю втрату, і єдиний засіб, який вони придумали, - це побудова т. зв. Wi-Fi-мостів.

"Уявіть, що ви в себе вдома Wi-Fi проводите, але ставите один роутер, за ним інший роутер, а за ним інший... І вайфаями ось так, тільки більш потужними, намагаєтеся побудувати таку мережу", - каже Трегубов.

Але, зазначив він, для цього, по-перше, потрібні потужні передавачі, по-друге - високі вишки, на які необхідно залазити, щоб встановити передавач:

"А в той момент, коли ти лізеш на цю високу вишку, до тебе прилітає дружній український дрон... з очевидним, власне, рензультатом".

Відключення Starlink для росіян: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, речника Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що відключення Starlink зменшило удари російськими дронами-камікадзе на Запорізькому напрямку. Він підтвердив, що у ворога після відключення терміналів навіть були випадки "френдлі фаєр", тобто удари по своїх.

Видання New York Post писало, що на тлі блокування Starlink втрати Росії в особовому складі досягли найвищого рівня за весь час повномасштабного вторгнення. Також, зазначалося, це вплинуло й на системи зв’язку, зачепило найелементарніші інструменти, необхідні для війни.

Тим часом самі росіяни стверджують, що блокування нічого не змінило. Зокрема, заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко заявив: "Термінали Starlink відключені уже два тижні, але це не вплинуло на інтенсивність та ефективність військ безпілотних систем, що підтверджено даними об'єктивного контролю ураження техніки і живої сили противника".

