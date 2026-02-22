У наступному пакеті санкцій планується розширити список китайських компаній.

Увесь час, поки триває повномасштабне російське вторгнення в Україну західні політики обговорюють готовність до дипломатичного тиску і санкцій на Китай, щоб примусити його обмежити підтримку Москви.

Але, як пише Радіо Свобода з посиланням на європейських чиновників, на п'ятий рік війни Китай поглибив підтримку РФ, закуповуючи енергоносії та забезпечуючи її критично важливими мінералами для виробництва дронів. Також х Китаю йде стабільний потік товарів подвійного призначення, таких як мікроелектроніка та промислове обладнання. Крім того, китайський лідер Сі Цзіньпін допоміг протистояти дипломатичному тиску на президента Росії Володимира Путіна, взаємодіючи з ним 19 разів з початку повномасштабного вторгнення, проводячи особисті зустрічі або телефонні дзвінки.

Чиновники та аналітики кажуть, що Китай не надає прямої військової допомоги, але постійно розширює економічну, технологічну та дипломатичну співпрацю з Москвою. За їхніми словами, це поглиблення відносин, ймовірно, продовжить розвиватися цього року та дедалі більше ускладнює зусилля європейських урядів щодо впливу на Пекін.

Відео дня

Аналітики кажуть, що китайські чиновники спочатку були стурбовані економічними наслідками війни, але згодом дійшли висновку, що конфлікт вигідний Пекіну, оскільки Європа зосереджується на Україні, а не на Азії. "Будь-який прогнозований економічний вплив на Пекін поки що також мінімальний, обмежуючись невеликими незалежними нафтопереробними заводами та приватними компаніями без суттєвих зв'язків із ширшою економікою", - йдеться у статті.

Видання процитувало аналітикіню берлінського центру MERICS Єву Зайверт, на думку якої Китай не очікує жодних серйозних наслідків. "Китай знає, що Європа, ймовірно, не накладе на нього повних санкцій, і прагне утримувати свою підтримку нижче порогу, який не спричинить масштабнішої відповіді", - зазначила вона.

Також журналісти нагадали, що з лютого 2022 року Брюссель додав китайські компанії до чорних списків, розглядаючи їх як частину ланцюгів поставок або фінансових потоків, пов'язаних з бойовими діями Росії. Очікується, що список буде розширено ще більше в майбутньому 20-му пакеті санкцій ЄС , який буде оприлюднено 24 лютого, у четверту річницю вторгнення в Україну. У проєкті санкційного списку, вказують автори, є кілька нових китайських структур.

Чому війна в Україні вигідна Китаю

Нагадаємо, що на думку експертів Китай не має власних інтересів у цій війні, але зацікавлений у самому факті її продовження. При цьому Китай вже зараз заповнив порожнечу, ставши найважливішим союзником Росії після введення західних санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: