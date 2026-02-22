Після війни в Україні НАТО очікує 'більш небезпечну' Росію в Арктиці, - Business Insider

Після закінчення бойових дій Москва кине всі сили на відновлення військового кулака в Арктиці.

Російські війська, перекинуті з Арктики для участі в бойових діях в Україні, зазнали важких втрат, проте НАТО очікує їх відновлення в майбутньому, що стане "небезпечним" викликом.

Віце-адмірал Руне Андерсен, глава Об'єднаного оперативного штабу Норвегії, заявив Business Insider, що на даний момент з боку Росії на півночі немає "явної і безпосередньої військової загрози". Однак він попередив, що у Москви є плани щодо відновлення і розширення своїх збройних сил після завершення повномасштабної війни.

"Ми готуємося до зустрічі з більш небезпечною Росією", – заявив він, додавши, що НАТО необхідно ефективно використовувати поточний час для підготовки.

Відео дня

Стратегічна значимість Арктики

Безпека в Арктиці стала важливим питанням для альянсу в останні роки на тлі зростаючої стурбованості західних чиновників розширенням російської військової присутності в цьому стратегічному регіоні. Керівництво НАТО закликало до збільшення інвестицій в арктичну оборону для протидії російській і, останнім часом, китайській активності. Країни-союзники вживають заходів для зміцнення своїх позицій на Крайній Півночі, включаючи нові операції зі стримування, пише ЗМІ.

Незважаючи на зростання напруженості, конфлікт в Арктиці не здається неминучим, оскільки Москва, як і раніше, зосереджена на війні в Україні – кампанії, яка обходиться їй колосальною ціною. За словами Андерсена, Росія вивела більшу частину своїх сил зі стратегічного Кольського півострова – величезної території поблизу Фінляндії, яка є центром військової та ядерної могутності РФ в Арктиці, – і відправила їх в Україну, де багато підрозділів були знищені.

"Росія загрузла в Україні", – додав він.

Експерти американського аналітичного центру RAND Corporation у недавньому звіті зазначили, що рішення Москви перекинути ресурси з Крайньої Півночі призвело до " спустошення арктичних сухопутних підрозділів країни". Однак завершення бойових дій в Україні дозволить Росії знову інвестувати у свій військовий потенціал у цьому регіоні.

Підготовка до більш небезпечної Росії

Російська присутність в Арктиці давно турбує такі країни, як Норвегія, де загроза знаходиться прямо на порозі. У 2000-х роках Росія почала повертатися на деякі арктичні бази радянської епохи, модернізуючи злітно-посадкові смуги і знову відкриваючи об'єкти, закриті після холодної війни. Наприкінці 2010-х років Москва активізувала розгортання підводних човнів з Кольського півострова. Також були розгорнуті системи ППО, посилено патрулювання і нарощено масштаб військових навчань.

Хоча арктичні сили РФ сильно постраждали в Україні, військові планувальники НАТО усвідомлюють потенціал майбутнього конфлікту і готуються до нього. "Зараз у нас є можливість зосередитися на власному посиленні", – підкреслив Андерсен.

У матеріалі йдеться, що союзники по НАТО інвестують у технології для Арктики: засоби спостереження, криголами, безпілотники, супутники і техніку для роботи в умовах екстремального холоду. Також розширюється масштаб навчань, щоб солдати звикли до суворих реалій півночі, де температура вбиває так само ефективно, як і ворог. Наступного місяця тисячі військовослужбовців НАТО візьмуть участь у навчаннях Cold Response в північній Норвегії, призначених для відпрацювання високоінтенсивних бойових дій в Арктиці.

"Щоб воювати тут, потрібно тут тренуватися", – підсумував Андерсен.

Інші новини про Арктику

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія посилює свої ядерні та арктичні сили поблизу кордону з Фінляндією. "Вони (росіяни – УНІАН) будують нові військові об'єкти вздовж нашого кордону, як і під час холодної війни. Було б розумно стежити за Арктикою і нарощувати арктичні потужності для стримування", - сказав міністр оборони Фінляндії.

Крім того, ми також розповідали, що, поки Трамп зосереджений на Гренландії, РФ націлилася на ще один ласий шматок в Арктиці. За договором 1920 року доступ туди дозволений багатьом країнам, включаючи Росію, Китай і США, за умови, що всі сторони утримаються від використання її у військових цілях.

Вас також можуть зацікавити новини: