Росіяни намагаються оточити підрозділи ЗСУ: Трегубов про ситуацію у Вовчанську

А в Куп’янську невелика кількість росіян сидять у пастці і намагаються якось вижити.

Українські військові знаходяться на півдні міста Вовчанськ, а росіяни намагаються атакувати з флангів і оточити підрозділи ЗСУ.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, ситуація у Вовчанську дуже непроста, місто повністю зруйноване.

"Більша частина Вовчанська зараз - це руїни. Це об’єктивно… І більша частина руїн перебуває під контролем російських сил. Всупереч тому, що на півдні міста зберігається українська присутність, ворог намагається її ліквідувати. За допомогою флангових атак намагається зайти на Вовчанські хутори, оточити українські війська на півдні міста", – розповів про ситуацію Трегубов.

Відео дня

Він додав, що ворог прагне охопити українські війська на півдні міста, змусити їх відійти або потрапити в оточення.

"Це противнику не вдається, але він дуже активно намагається. Там справді складно – в зруйнованому місті непросто тримати оборону", – підкреслив Трегубов.

Трегубов про Куп’янськ

Водночас, за його даними, у Куп’янську інша ситуація – у цьому місті є невелика кількість росіян, які зараз просто намагаються вижити.

"Вони там просто намагаються вижити у кількох будівлях. Це все, що вони здатні робити, станом на зараз. І оскільки їх там декілька десятків, мова не йде про боєздатну силу. Йде мова про людей, які опинилися у пастці і хочуть в цій пастці якось вижити, сподіваючись на щось. Не знаю, на що…", - констатував військовий та додав, що добу тому 3 росіянин здалися у полон у Куп'янську.

Ситуація у Вовчанську: новини

Нагадаємо, днями речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що росіяни фактично знищили місто Вовчанськ та намагаються просуватися вперед.

Підрозділи ЗСУ тримають оборону у південних районах, але окупанти намагаються їх обійти. Насамперед через Липці та Вовчанські Хутори.

Вас також можуть зацікавити новини: