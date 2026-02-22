Сіярто пригрозив заблокувати 20-й пакет санкцій проти РФ, якщо Україна не виконає одну умову

За словами міністра, Угорщина не дозволить ухвалювати важливі для Києва рішення.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що його країна заблокує 20-й пакет санкцій проти РФ. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"На завтрашньому засіданні Ради з питань закордонних справ ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина заблокує його", - зазначив Сіярто.

За словами політика, його країна не дозволить ухвалювати важливі для Києва рішення, поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба".

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, чому Україна ще раніше не прикрила нафтопровід "Дружба". За його словами, це могло бути повʼязано з корупційною складовою та інтересами окремих великих гравців на ринку.

"Україні в жодному разі не можна відновлювати постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Ми таким чином даємо заробляти ворогу. Фактично, ми вже дали змогу росіянам заробити 20 млрд євро під час війни. Тут перетинаються геополітика та економіка", - сказав Омельченко.

Водночас речниця Єврокомісії Анна-Кайса Іконен зробила важливу заяву щодо ремонту нафтопроводу "Дружба", який пошкодила Росія. За її словами, Євросоюз не чинить тиску на Україну і не ставить жодних термінів для ремонту нафтопроводу.

