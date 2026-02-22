Нічний удар по енергетиці України: нардеп розкрив, чи досягла Росія бажаних цілей

Під прицілом знову були українські об'єкти енергетики.

Під час масованої повітряної атаки 22 лютого росіяни не досягнули поставлених цілей, адже переважну більшість ракет, яка летіла по енергетичних об'єктах України, вдалося збити. Про це в ефірі каналу Київ24 розповів народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк.

"Були незначні влучання в один з об'єктів теплогенерації на Київщині. Зараз енергетики оцінюють наслідки цього влучання, щоб зрозуміти, скільки потрібно часу і фінансів на його відновлення", - зазначив він.

Окрім Київщини, РФ атакувала й Одещину, зокрема підстанції обленерго 110 кВ.

"Вони постійно намагаються знеструмити їх, тому що їхні атаки по підстанціях на Одещині не дають тих результатів, на які вони очікують, і все-таки намагаються лишити місто Одесу без електропостачання. Але там компанія ДТЕК достатньо швидко усуває всі ці наслідки", - каже Нагорняк.

Він додав, що з березня очікується незначне послаблення у графіках відключень: вони будуть менш тривалими, як у січні і лютому за рахунок додаткової генерації з сонячних станцій.

Масована атака 22 лютого

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія масовано атакувала Київ та область, застосувавши ударні безпілотники й ракети. Постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі стлиці - на даху виникла пожежа. Також зафіксовано руйнування і пожежі в Обухівському, Броварському, Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах області. Загинула одна людина. Пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні житлові та господарські будівлі.

Також відомо, що РФ вгатила по об'єктах енергетики Одещини та Миколаївщини. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. В Одеській області без світла залишилось понад 15 тис. абонентів, у Миколаївській - 16 тисяч.

За повідомленням Повітряних сил, були прямі влучання 14 ракет. Загалом же окупанти використали 345 засобів повітряного нападу: 4 протикорабельні ракети "Циркон", 22 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400", 18 крилатих ракет Х-101, 2 крилаті ракети "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 297 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів, близько 200 із них – "Шахеди".

