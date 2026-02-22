Окупанти збільшили тиск на Словʼянському та Краматорському напрямках, - ЗСУ

Зокрема ворог тисне у напрямку трьох населених пунктів.

Армія РФ посилює тиск у напрямку Платонівки, Бондарного та Привілля на Словʼянському й Краматорському напрямках, проте українські військові утримують рубежі та контролюють ситуацію. Про це заявив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал у коментарі для "Укрінформ".

"Ворог посилює тиск у напрямку населених пунктів Платонівка, Бондарне, Свято-Покровське та Привілля на Слов'янському і Краматорському напрямках", - наголосив він.

Шаповал додав, що окупанти, попри втрати своєї живої сили, здійснюють спроби інфільтрації у напрямку цих населених пунктів, але піхотні групи зазнають вогневого ураження та ліквідовуються.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію", - підкреслив речник.

Раніше командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш заявив, що армія РФ формує "ударний кулак" одразу на чотирьох напрямках. За його словами, йдеться про Костянтинівський та Покровський напрямки.

"Мені здається, це не просто стягування особового складу. Це спроби промацати наші найслабші місця. Основне завдання противника - зібрати на одному напрямку 10, 20, 30 тисяч військовослужбовців і пробувати штурмувати, поки вони не прорвуть", - додав Отченаш.

Водночас аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони відкинули РФ на Дніпропетровщині. Зазначається, що українським захисникам вдалося відкинути противника поблизу Калинівського та у Терновому.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

