Активні дії почалися ще в середині січня: Волошин розкрив деталі операції на півдні

Штурмові дії Сили оборони ведуть, зокрема, біля Тернового і Калинівського.

Українським штурмовим підрозділам вдалося відкинути противника завдяки контратакам, які вони провели поблизу Тернового та Калинівського на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Ми повідомляли про те, що на деяких ділянках лінії бойового зіткнення, на кордоні Дніпропетровської і Запорізької областей, штурмові підрозділи Сил оборони України проводять контратакувальні і штурмові дії, біля Тернового і Калинівського - це одні з тих ділянок", - розповів він.

За словами Волошина, активні дії української армії на півдні розпочалися приблизно в середині січня. Він наголосив, що на певних ділянках триває активна оборона та спроби повернення під контроль населених пунктів.

"Завдяки вдалим діям нам вдалося відкинути ворога", - зазначив Волошин.

Речник розповів, що на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках бойова активність доволі висока. Так, за минулу добу на ділянці Гуляйполя зафіксовано 35 бойових зіткнень. Крім того, каже він, українські підрозділи провели понад півтора десятка пошуково-ударних і штурмових дій.

Також Волошин повідомив, що ворог активно застосовує авіацію для протидії українським підрозділам. Зокрема, зафіксовано понад 20 авіаударів, використання керованих авіабомб, залучення штурмової та армійської авіації, а також понад 40 некерованих авіаційних ракет.

Ситуація на півдні: що відомо

Як писав раніше УНІАН, ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Зазначалося, що ключовим завданням українських захисників є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Десантно-штурмових військах розповіли, що відновлено контроль над територією понад 300 кв. км., над восьми населеними пунктами. Однак, зазначили, поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони відкинули РФ на Дніпропетровщині, а саме поблизу Калинівського та у Терновому. Водночас, за даними моніторингового проєкту, ворог має просування у Покровську та Свято-Покровському на Донеччині.

Також офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук розповідав, що Сили оборони просунулися на півдні України - в напрямку населених пунктів Павлівка, Успенівка та Тернувате. За його словами, ці успіхи вдалося отримати завдяки вдалому поєднанню умов та підготовчій роботі, яку провели українські оборонці.

