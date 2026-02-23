Іран готовий піти на нові поступки задля уникнення удару США: в Reuters розповіли деталі

Іран запропонував американським компаніям можливість брати участь у якості підрядників у великих нафтогазових проектах країни.

Іран заявив, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми в переговорах із США в обмін на скасування санкцій і визнання свого права на збагачення урану, оскільки прагне запобігти нападу США, повідомляє Reuters.

Як розповів високопоставлений іранський чиновник виданню, після двох раундів переговорів сторони залишаються різко розділеними навіть щодо обсягу та послідовності скасування жорстких санкцій США.

Однак, за даними агентства, Іран пропонує нові поступки після завершення переговорів минулого тижня. Зазначається, що тоді позиції сторін здавалися дуже віддаленими і наближалися до військового конфлікту.

На думку аналітиків, цей крок свідчить про те, що Тегеран намагається зберегти дипломатичні відносини і відвернути масштабний удар з боку США.

Видання додало, що за словами чиновника, Тегеран серйозно розгляне можливість відправити половину свого найбільш збагаченого урану за кордон, розбавити решту і взяти участь у створенні регіонального консорціуму зі збагачення урану.

В статті йдеться, що ця ідея періодично піднімалася протягом багатьох років дипломатичних переговорів з Іраном.

При цьому, як пояснив чиновник виданню, Тегеран готовий це зробити в обмін на визнання США права Ірану на "мирне збагачення урану" в рамках угоди, яка також передбачатиме скасування економічних санкцій.

Він додав, що Іран запропонував американським компаніям можливість брати участь у якості підрядників у великих нафтогазових проектах країни.

"В рамках економічного пакету, що обговорюється, Сполученим Штатам також було запропоновано можливості для серйозних інвестицій та отримання реальних економічних вигод у нафтовій галузі Ірану", - розповів чиновник агентству.

В публікації йдеться, що Вашингтон розглядає збагачення урану в Ірані як потенційний шлях до створення ядерної зброї. Водночас, Іран заперечує наміри створити ядерну зброю і вимагає визнання свого права на збагачення урану.

Відновлення переговорів між Іраном та США відбулося на початку лютого, в той час як США нарощують свою військову присутність на Близькому Сході. В разі нападу з боку США, Іран погрожує завдати удару по американських базах в регіоні.

Як зауважив іранський чиновник в коментарі виданню, останні переговори підкреслили розбіжності між двома сторонами. Проте він вважає, що "існує можливість досягнення тимчасової угоди", оскільки переговори тривають.

"Останній раунд переговорів показав, що погляди США щодо обсягу та механізму скасування санкцій відрізняються від вимог Ірану. Обидві сторони повинні узгодити логічний графік скасування санкцій. Цей план дій повинен бути розумним і ґрунтуватися на взаємних інтересах", - висловив думку іранський чиновник.

Напруга між США та Іраном: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford 20 лютого пройшов Гібралтарську протоку та увійшов у Середземне море. Аналітики на тлі загострення ситуації на Близькому Сході розцінюють цей перехід як умовний "зворотний відлік" до можливих ударів по Ірану. За даними аналітиків, мінімальний термін, за який авіаносець може дістатися східної частини Середземного моря, оцінюється приблизно у чотири доби. За умови використання повітряних танкерів, звідти палубна авіація здатна діяти по цілях на відстані понад 1500 км. Також як ще один варіант, USS Gerald R. Ford може приєднатися до іншого американського авіаносця – USS Abraham Lincoln, який перебуває в районі Аравійського моря.

Також ми писали, що Іран провів спільні навчання з Росією на тлі погроз США. Видання The Hill зазначило, що навчання пройшли в Оманській затоці та Індійському океані з метою "покращення оперативної координації та обміну військовим досвідом". За даними видання, навчання відбулися після того, як Іран у запустив п'ять ракет у напрямку Ормузької протоки, які вразили цілі в рамках інших масштабних морських навчань. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї виступив із суворим попередженням на адресу США на тлі відправки Вашингтоном на Близький схід авіаносця USS Gerald R. Ford.

