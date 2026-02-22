'Фламінго' знищили ключовий цех заводу 'Іскандерів' в Удмуртії, - OSINT (фото)

Без цього цеху виробляти ракети неможливо.

Внаслідок влучання української ракети "Фламінго" був виведений з ладу один із ключових цехів Воткінського заводу в Удмуртії, де виготовляють балістичні ракети "Іскандер", "Орєшнік" та інші. Про це пише український OSINT-канал "КіберБорошно".

Аналітики посилаються на свіжі супутникові знімки, де в покрівлі даху одного з цехів зафіксовано величезний пролом розмірами 30 × 24 м.

"Характер руйнувань і конфігурація обвалу свідчать, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, внаслідок чого внутрішні площі, ймовірно, повністю вигоріли", - припускають в каналі.

Зазначається, що "Фламінго" влучила в гальвано-штамповочний цех, де виготовляються елементи корпусу ракет, а також здійснюється гальванічна обробка інших деталей.

"Ураження подібного цеху може мати критичний вплив на виробничий цикл, оскільки саме тут формується базова конструкція корпусів і виконується їхня технологічна підготовка до фінальних етапів збирання", - повідомляє "КіберБорошно".

Удар по Воткінському заводу

Як писав УНАН, в ніч проти 21 лютого Сили оборони завдали удару крилатими ракетами "Фламінго" по Воткінському заводу в Удмуртії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, "Воткинський завод" виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети серії "Ярс", балістичні ракети "Булава" для підводних човнів проєкту, балістичні ракети для комплексу "Іскандер-М" та ракети "Кинжал".

