Одне з двох медичних суден армії США Трамп може відправити до берегів Гренландії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує відправити медичне судно до Гренландії. За його словами, "для надання допомоги багатьом хворим людям, які не отримують там медичної допомоги".

The Wall Street Journal зазначило, що Трамп опублікував це повідомлення після зустрічі з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, якого він минулого року призначив послом у Гренландії. Поки невідомо, що конкретно стало причиною для відправлення корабля. Уряд Гренландії надає населенню безкоштовне медичне обслуговування.

У розпорядженні ВМС є два госпітальні кораблі – USNS Comfort, що базується на східному узбережжі, і USNS Mercy, що базується на західному узбережжі. Який з них Трамп відправить до Гренландії, поки також неясно.

Згідно з даними сайту MarineTraffic, що займається відстеженням суден, обидва кораблі знаходяться на верфі в Мобілі, штат Алабама, а не в своїх портах приписки. Згідно з контрактом Міністерства оборони, укладеним в грудні, Comfort повинен завершити період технічного обслуговування в квітні.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив у неділю телеканалу TV2, що Копенгаген не був поінформований про рішення відправити госпітальне судно і що Гренландія не потребує допомоги такого судна.

"Дуже важливо сказати, що населення Гренландії, звичайно, отримує необхідне медичне обслуговування", – сказав він.

Гренландська активістка Орла Йоельсен написала в соціальних мережах "ні, дякую" і заявила, що жителі Гренландії "здорові і почуваються добре, харчуючись традиційними продуктами, в тому числі тюленячим жиром, багатим на вітаміни і поживні речовини, які протягом поколінь підтримують здоров'я нашого населення", і додала, що Трампу слід зосередитися на високих витратах на охорону здоров'я в США.

Суперечка за Гренландію

Інтерес Трампа до Гренландії, яку він планує включити до складу США, відображає більш широку глобальну боротьбу за Арктику, оскільки зміна клімату відкриває морські шляхи і змінює геополітичну ситуацію на вершині світу. Офіційні особи Гренландії послідовно заявляють, що острів не продається і хоче залишатися автономною територією Данії.

Минулого місяця в Швейцарії Трамп пригрозив ввести мита як спосіб отримати контроль над регіоном, а потім скасував це рішення, заявивши, що досягне "рамки майбутньої угоди" щодо Гренландії та Арктичного регіону з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте.

Європейські чиновники заявили тоді, що очікують, що переговори з США будуть зосереджені на розміщенні військ на базах в Гренландії і розширенні європейських зусиль щодо зміцнення безпеки в Арктиці. США можуть отримати право першої відмови на інвестиції в мінеральні ресурси Гренландії, щоб не дати Росії і Китаю скористатися багатствами острова.

В уряді Гренландії відреагували на зазіхання Трампа. Міністр гірничодобувної промисловості Наая Натаніельсен заявила, що майбутнє розвитку сектора корисних копалин острова не може вирішуватися за його межами.

