ЗСУ підтвердили контрнаступальну операцію на одному з напрямків: звільнено понад 300 кв. км

З початку операції було звільнено понад 300 квадратних кілометрів території.

Десантно-штурмові війська ЗСУ підтвердили, що проводять контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що ключовим завданням українських захисників є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також розгром угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

"Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії", – зазначили в ДШВ.

Там додали, що ситуація є вкрай динамічною, оскільки війська РФ чіпляються за кожен метр захопленої території. Для цього вони використовують всі наявні ресурси як людські, так і технічні. Попри це, українські підрозділи виконують поставлені завдання

"З початком операції угрупованням ДШВ разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 кв. км. (зачищено від ДРГ противника) над восьми населеними пунктами. Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно", – додали в ДШВ.

Раніше про успіхи Сил оборони України на Дніпропетровщині повідомили й аналітики DeepState. Зазначалося, що українські захисники відкинули противника поблизу Калинівського та у Терновому. Водночас РФ продовжує тиснути на Донеччині, просунувшись в районі Покровська та Свято-Покровська.

Успіхи Сил оборони на півдні підтвердив і офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук. За його словами, українські захисники просунулися в районах населених пунктів Павлівка, Успенівка та Тернувате Запорізької області.

