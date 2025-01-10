Ситуація в енергетиці залишається стабільною вже тривалий період.

У суботу, 11 січня, графіки відключення електроенергії застосовувати по Україні не планують. Про це повідомляє застосунок "Київ Цифровий".

"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", – йдеться у повідомленні.

Однак українцям усе одно радять утриматися від використання потужних електроприладів у години пікового навантаження енергосистеми: вранці з 6 до 11 години та ввечері з 17 до 23 години.

Відео дня

Раніше сьогодні компанія "Укренерго" повідомила, що ранковий пік споживання електроенергії в Україні був на 2,7% вищим, ніж днем раніше. Енергетики пов’язують це з хмарною погодою, через яку деякі споживачі не можуть використовувати наявні у них побутові сонячні панелі.

Ситуація в українській енергетиці

Як писав УНІАН, в Україні припинили публікувати дані про обсяги оптових торгів електроенергією. За словами нардепа Сергія Нагорняка, росіяни користувалися цими даними, аби відслідковувати стан української енергетики та розуміти, чи встигли українці відремонтувати пошкоджені електростанції.

Також ми розповідали, що Польща висловила готовність забезпечити Україні необхідні обсяги імпортної електроенергії, якщо прем’єр Словаччини втілить свою погрозу про зупинку енергопоставок в Україну.

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