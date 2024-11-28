Світла буде ще менше: в Україні екстрено переписали графіки відключення до кінця доби

Зазначається, що заходи вжито у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки

Компанія "Укренерго" у четвер, 28 листопада, знову екстрено оновила графіки відключення світла. Тепер до кінця доби відключатимуть одразу чотири черги одночасно.

"Сьогодні, 28 листопада, обсяг заходів обмеження буде вимушено збільшено. До кінця доби застосовуватимуться чотири черги побутових споживачів одночасно", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що такі заходи вжито у зв'язку з пошкодженням енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

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"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальний час відключень світла на добу збільшився до понад 12 годин.

Графік відключення світла в Україні 28 листопада - головні новини

28 листопада Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Під час російського обстрілу загалом було виявлено 188 засобів повітряного нападу. Сили оборони збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу, а ще 62 локально втрачено.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що в Україні було введено екстрені відключення електроенергії. У зв'язку з цим в Україні збільшився обсяг обмежень споживання електроенергії.

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