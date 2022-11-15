Група експертів перевірить атомні електростанції.

Міжнародне агентство з атомної енергетики найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на три атомні електростанції в Україні, а також на Чорнобильську АЕС.

Як йдеться на сайті МАГАТЕ з посиланням на інформацію генерального директора агентства Рафаеля Гроссі, на початковому етапі кожна місія триватиме близько тижня, але за цим можуть піти інші місії, якщо це буде необхідно.

"За запитом України між урядом і МАГАТЕ досягнута домовленість про направлення груп експертів Агентства з ядерної безпеки на Південноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Згідно з домовленостями, МАГАТЕ також відправить свою третю за час збройної агресії експертну місію в Чорнобиль", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, одна з місій експертів постійно присутня на найбільшому об'єкті країни – Запорізькій АЕС. Також МАГАТЕ нещодавно завершило перевірку в трьох інших місцях в Україні на прохання уряду після звинувачень РФ у незаконній діяльності.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар.

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

14 жовтня в МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.

4 листопада 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія хоче перевести ЗАЕС на свою електромережу.

5 листопада 2022 року ЗАЕС було знову під'єднано до енергосистеми України.

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