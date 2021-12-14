Зниження імпорту, очевидно, призведе до збільшення споживання вугілля теплоелектростанціями.

Імпорт електроенергії з Білорусі в Україну зменшився в 15 разів, до 60 МВт на годину.

Про це свідчать дані оператора об'єднаної енергомережі - Державної компанії "Укренерго".

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До цього з кінця листопада до 12 грудня обсяги імпорту електроенергії в торговельну зону Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) досягали до 900 МВт-год щогодини.

Станом на 11 годину сьогодні імпорт з Білорусі склав 60 МВт на годину, експорт до Польщі – 140 МВт, експорт до Угорщини – 241 МВт, експорт до Румунії – 132 МВт, експорт до Словаччини – 99 МВт.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у своєму Telegram-каналі зазначив, що таке зниження імпорту, очевидно, призведе до збільшення споживання вугілля теплоелектростанціями.

Імпорт електроенергії:

За даними "Укренерго", в листопаді 2021 року імпорт електроенергії склав 1,8% від загального споживання.

Зараз близько 60% електричної енергії в Україні виробляють атомні електростанції. Через брак вугілля на складах теплових електростанцій їх виробництво впало і тепер забезпечує близько 28% споживаної електричної енергії.

Автор: Ганна Бредіхіна