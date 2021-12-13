При цьому у порівнянні з листопадом 2020 року ціна на електрику виросла вдвічі.

Середньозважена ціна на електроенергію в Україні на ринку "на добу наперед" (РДН), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за місяць зросла на 17,1%, до 3 144 грн за МВт-год.

Про це свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку".

"Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН у листопаді 2021 року становить 3 143,8 грн/МВт-год (без ПДВ). У порівнянні з жовтнем цього року ціна виросла на 17,14%, з листопадом 2020 року - вдвічі", - повідомили в компанії.

Крім того, в листопаді 2021 року на РДН та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні "ОЕС України" спостерігався дефіцит пропозицій. При цьому попит у порівнянні з жовтнем 2021 року збільшився на 16,28%, а якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року - на 31,32%.

У торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" у листопаді 2021 року спостерігався дефіцит пропозицій переважно в години вечірнього максимуму. Попит на РДН в Бурштинському острові збільшився на 15,23% в порівнянні з попереднім місяцем, та майже вдвічі, якщо порівнювати з листопадом 2020 року.

Ціна на електроенергію: що необхідно знати

Зростання цін на оптовому ринку електроенергії найсильніше впливає на промислові підприємства, адже робить їх продукцію на міжнародних ринках неконкурентоспроможною.

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З 1 жовтня для українців, які споживають до 250 кВт-год на місяць, тариф становить 1,44 грн за кВт-год. За даними Міністерства енергетики, таких споживачів в нашій країні більшість - 80%. Водночас для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишається незмінною - 1,68 грн за кВт-год за всю спожиту електрику.

Ринок "на добу наперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття - наступна доба, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

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Автор: Ганна Бредіхіна