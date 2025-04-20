Загальний обсяг імпорту вугілля в Китай у березні знизився.

Китайський імпорт вугілля з Російської Федерації зріс на 6% у березні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг склав 7,33 мільйона метричних тонн.

Видання Reuters зазначило, що імпорт зростав попри логістичні труднощі та західні санкції.

Імпорт вугілля від найбільшого постачальника Китаю - Індонезії - знизився на 9% до 17,96 мільйона тонн, після того як з 1 березня Індонезія почала використовувати встановлену урядом базову ціну на вугілля як мінімальну ціну для угод.

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Загальний обсяг імпорту вугілля в Китай у березні знизився на 6%, чому сприяли високі запаси в портах і слабкий внутрішній попит, що призвів до зниження спотових цін до чотирирічних мінімумів.

Китай скуповує нафту в Ірану через проблеми з Росією

Поставки нафти з Ірану до Китаю зросли в лютому. Це сталося після того, як трейдери згладили проблеми з логістикою, викликані посиленням американських обмежень. За словами трейдерів, до стрибка призвело збільшення кількості передач із судна на судно, а також поява альтернативних терміналів прийому.

За попередніми даними аналітичної компанії Kpler, обсяг імпорту в лютому збільшиться до 1,74 мільйона барелів на день, що на 86% більше, ніж у січні, і найвищий показник з жовтня.

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