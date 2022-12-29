Тариф на газ для гуртожитків встановлено на рівні 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за тисячу кубометрів.

Кабінет Міністрів зобов'язав "ГК "Нафтогаз України" постачати газ для потреб гуртожитків за ціною 7,42 гривні за кубометр (з ПДВ, але без вартості доставки).

Як повідомляє прес-служба "Нафтогазу", відповідну постанову №1429 уряд ухвалив 23 грудня.

Згідно з документом, з 1 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року включно "Нафтогаз" здійснює постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі), в обсягах та для цілей забезпечення природним газом побутових споживачів, які проживають у гуртожитках.

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Тариф на газ для гуртожитків встановлено на рівні 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за тисячу кубометрів (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

"Основна умова постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям – це письмове звернення до "газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та надання довідки, яка підтверджує перебування на їх балансі гуртожитку (та/або іншої житлової будівлі, в якій постійно або тимчасово проживають побутові споживачі)", – наголошується в повідомленні.

Війна в Україні та ситуація з газом:

З 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені на обслуговування в "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Таким чином, "газопостачальна компанія" Нафтогаз України " зараз обслуговує понад 12 млн побутових споживачів газу.

20 жовтня 2022 року в "Нафтогазі" назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими.

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