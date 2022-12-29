Кабінет Міністрів зобов'язав "ГК "Нафтогаз України" постачати газ для потреб гуртожитків за ціною 7,42 гривні за кубометр (з ПДВ, але без вартості доставки).
Як повідомляє прес-служба "Нафтогазу", відповідну постанову №1429 уряд ухвалив 23 грудня.
Згідно з документом, з 1 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року включно "Нафтогаз" здійснює постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі), в обсягах та для цілей забезпечення природним газом побутових споживачів, які проживають у гуртожитках.
Тариф на газ для гуртожитків встановлено на рівні 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за тисячу кубометрів (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).
"Основна умова постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям – це письмове звернення до "газопостачальної компанії "Нафтогаз України" та надання довідки, яка підтверджує перебування на їх балансі гуртожитку (та/або іншої житлової будівлі, в якій постійно або тимчасово проживають побутові споживачі)", – наголошується в повідомленні.
Війна в Україні та ситуація з газом:
З 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені на обслуговування в "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Таким чином, "газопостачальна компанія" Нафтогаз України " зараз обслуговує понад 12 млн побутових споживачів газу.
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