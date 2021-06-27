За словами кандидата від СДПН, Німеччина розглядає проект газопроводу "чисто економічно".

Кандидати у канцлери Німеччини заявили про готовність зупинити постачання газу через «Північний потік-2» в майбутньому, якщо Росія буде порушувати забов’язання перед Україною.

Як повідомляє DW, відповідні заяви прозвучали на дискусії кандидатів у канцлери, організованої суспільно-правовим телеканалом ARD і Мюнхенською конференцією з безпеки. В заході взяли участь кандидат від ХДС Армін Лашет, кандидат від СДПН Олаф Шольц та кандидатка від «Зелених» Анналена Бербок.

Як заявив Лашет, було узгоджено позицію щодо того, що «Північний потік-2» не має працювати за рахунок України.

"Якщо президент Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, його (газопровід - Ред.) можна зупинити в будь-який час - навіть тоді, коли газопровід буде готовий - адже тоді основа для бізнесу відпаде. Настільки просто", - запевнив він.

Водночас Шольц зазначив, що Путін бачить у проєкті ПП-2 не лише економічну вигоду, але, за його словами, Німеччина розглядає "Північний потік-2" "чисто економічно".

"Погіршення транзиту газу та безпека України матимуть наслідки для можливого транзиту через завершений у майбутньому газопровід", - вказав він.

Своєю чергою Анналена Бербок наголосила, що проекту взагалі не треба було давати хід. Вона нагадала, що газопровід потребує ще одного дозволу.

"Цей дозвіл не повинні надавати", - наголосила Бербок і додала, що за допомогою ПП-2 Путін прагне дестабілізувати Україну.

Водночас Бербок має сумніви, що «Північний потік-2» може припинити роботу через Україну. За її словами, Європа не може собі цього дозволити.

"Ми все ще залежні від російського газу", - констатувала вона.

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Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Дмитро Захаров