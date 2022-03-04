Зараз немає жодних підвищень радіаційного фону в районі атомної станції.

Виконувач обов'язків міністра охорони довкілля Руслан Стрілець заявив, що наразі будь-яких підвищень радіаційного фону в районі Запорізької АЕС немає. Однак катастрофа на станції може бути вшестеро масштабнішою, ніж чорнобильська.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ця катастрофа може бути у 6 разів більша (ніж після вибуху на ЧАЕС - УНІАН). Бо там 6 енергоблоків на Запорізькій АЕС. А Чорнобильська станція - ми маємо наслідки вибуху лише одного енергоблоку", - зазначив Стрілець.

За його словами, зараз немає підвищень радіаційного фону в районі Запорізької АЕС, а також немає ризиків для здоров'я населення через вибухи на нафтобазах.

"Це впливало на тих мешканців, які проживали або перебували поряд з такими об'єктами, де були пожежі. Але хочу нагадати, що є певна зона впливу від таких об'єктів. І інші люди, які не знаходяться в безпосередній близькості до таких об'єктів, ми не бачимо сьогодні ризиків для здоров'я населення у зв'язку з такими техногенними впливами", - сказав виконувач обов'язків міністра охорони довкілля.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих не було.

Як повідомили у Держатомрегулювання України, енергоблоки Запорізької АЕС зберігають цілісність, змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано. Однак майданчик станції захоплено військовими силами РФ.

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