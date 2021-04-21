Також НКРЕКП ухвалила рішення зменшити тариф на виробництво теплової енергії для "Київтеплоенерго".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) оштрафувала КП "Київтеплоенерго" на 289 тис. грн за низку порушень.

Таке рішення за результатами планової перевірки регулятор ухвалив на засіданні 21 квітня, повідомляє прес-служба НКРЕКП у Facebook.

У НКРЕКП дійшли висновку, що підприємство не виконало вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушило ліцензійні умови з виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії споживачеві та виробництва теплової енергії.

"У зв’язку з численними порушеннями у діяльності КП "Київтеплоенерго" регулятор прийняв рішення накласти штраф на підприємство у розмірі 255 тис. грн стосовно діяльності з виробництва та постачання електроенергії та 34 тис. грн стосовно діяльності з виробництва теплової енергії", - сказано в повідомленні.

Також НКРЕКП зобов'язала підприємство врахувати в інвестиційній програмі на 2021 рік статтю "додатково отриманий дохід за результатами діяльності в 2018-2019 роках" без додаткових джерел фінансування на загальну суму 161,5 млн грн (без ПДВ).

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Крім того, регулятор ухвалив рішення зменшити тариф на виробництво теплової енергії для "Київтеплоенерго" на суму економії коштів, отриманої в 2018-2020 роках в результаті недофінансування статей витрат у порівнянні з розрахунковими витратами в тарифі на виробництво теплової енергії та недофінансування ремонтної програми 2018 року в розмірі 261,7 млн грн.

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Автор: Олександр Топчій