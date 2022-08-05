Кількість імпортерів пального в Україну продовжує зростати.
Про це пише експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн.
Зокрема станом на липень минулого року дизпальне імпортувало 71 компанія, а вже у липні-2022 їх кількість виросла до 355.
Кількість імпортерів бензинів у липні цього року зросла до 105, тоді як у липні минулого року іх нараховувалось близько 36. Щодо постачальників автогазу, то торік їх було в середньому 73, зараз — майже 114.
Також, експерт вважає, що вже зовсім скоро на заправках ціна на автогаз впаде до 25,5-26 грн/л, що для середньостатистичної АЗС буде означати заробіток, близький до нуля. Окрім цього, невдовзі уряд може повернути податки на пальне, які скасував навесні.
До повномасштабного вторгення великі обсяги пального в Україну постачалися з Росії та Білорусі. Зараз вітчизняний ринок пального переорієнтувався на постачання з країн ЄС, зокрема портів Польщі та Румунії.