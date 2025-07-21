Цей проєкт допоможе задовольнити попит на електроенергію в Тибеті та решті Китаю.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян оголосив про початок будівництва найбільшої в світі гідроелектростанції на східному краю Тибетського плато. Вартість проєкту складе щонайменше 170 мільярдів доларів, пише Reuters.

Зазначається, що реалізація цього гідроенергетичного обʼєкту стане найамбітнішим проєктом в Китаї з часів будівництва греблі "Три ущелини" на річці Янцзи. Китайські ринки сприйняли це як доказ економічного стимулювання, що призвело до зростання цін на акції та дохідності облігацій.

При цьому Індія та Бангладеш висловили занепокоєння щодо можливого впливу дамби на мільйони людей, які проживають нижче за течією. Неурядові організації попередили про ризик для одного з найбагатших і найрізноманітніших екосистем на плато.

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У свою чергу, Пекін заявив, що дамба допоможе задовольнити попит на електроенергію в Тибеті та решті Китаю, не маючи значного впливу на водопостачання нижче за течією або на навколишнє середовище. Початок експлуатації очікується приблизно у 2030-х роках.

Розробки Китаю - останні новини

У червні 2025 року повідомлялося, що Китай створив зброю здатну виводити з ладу обʼєкти енергетики. Йдеться про графітову бомбу, яка нібито може спричинити "повну втрату електроенергії" в районі, на який спрямована атака.

У березні стало відомо, що в Китаї збираються побудувати першу у світі гібридну електростанцію, що працює за принципом синтезу і поділу. Це буде революційний крок у галузі ядерної енергетики.

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