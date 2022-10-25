Стосовно самих графіків наразі існують два ключові напрямки доопрацювання.

У графіках вимушеного відключення електрики у Києві є не всі адреси, проте графіки будуть переглядатися.

Про це повідомили в компанії енергетичного сектору YASNO.

В YASNO зазначили, що стосовно самих графіків наразі існують два ключові напрямки доопрацювання.

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"Наразі частина адрес відсутня в графіку, але вже завтра графіки будуть покривати практично весь Київ. По цих адресах відповідність відключень до графіків має бути близькою до 100%. Після оновлення ми окремо сповістимо вас в нашому Telegram-боті YASNO-online. У Києві є близько 5000 будинків, які мають складну і специфічну конфігурацію підключення і в таких будинках різні квартири потрапили у різні гілки відключень", - зазначили в компанії.

"Адреси таких будинків будуть тимчасово виключені з сервісу перевірки графіків відключень — це значить, що якщо вашої адреси не буде в переліку, то, на жаль, ми поки не можемо вас зорієнтувати щодо часу можливих відключень. Розв'язання цієї проблеми вже готується і ми сподіваємось, що найближчими днями отримаємо уточнену інформацію від оператора системи розподілу й за такими адресами", - зазначили в компанії.

Відключення світла у Києві:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва.

З 10 по 18 жовтня 408 об'єктів української інфраструктури зазнали ворожих атак і руйнувань.

У Києві почалися відключення світла, але не кияни скаржаться, що у графіках відключень є не всі адреси.

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