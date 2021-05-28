Зокрема, Україна має до 2023 року інтегруватися у європейські електромережі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, коли Україна остаточно зможе припинити імпорт російської і білоруської електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Рішення щодо заборони на імпорт електроенергії з Білорусі було ухвалено. Наша мета - це офіційна мета України, до якої ми рухаємося і працюємо наполегливо, - це у 2023 році взагалі відрізатися від електромереж Російської Федерації і Білорусі, і інтегруватися в європейську, - об'єднати наші електромережі", - заявив Кулеба.

Він переконаний, що у такому разі потім "взагалі ніхто нічого не зможе купити".

Заборона імпорту в Україну російської та білоруської електроенергії

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

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Автор: Віталій Саєнко